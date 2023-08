Antrona dedica una scultura allo stambecco del Cingino

Una scultura in legno raffigurante lo stambecco del Cingino, eseguita dagli scultori della Valle Antrona e collocata sopra un piedistallo in pietra di serizzo è stata posizionata al centro di una aiuola verde nel comune di Antrona Schieranco.

Giovedi 10 agosto alle ore 18.00 in occasione di San Lorenzo, santo patrono di Antrona, ci sarà l’inaugurazione ufficiale con la presenza del sindaco Claudio Simona.

Un'opera straordinaria eseguita su un unico tronco, non solo per valorizzare lo stambecco del Cingino diventato negli anni una celebrità nel mondo, ma anche per valorizzare l’arte e gli artisti della Valle Antrona. Tenendo sempre alta l’attenzione sulle emozioni che può trasmettere un opera d’arte come questa.

Da pochi giorni posizionata prima dell’inaugurazione ufficiale, l’opera è già diventata meta dei turisti per la foto ricordo. E così diventerà virale sui social , grazie all’idea agli scultori e all’amministrazione comunale un’altra ottima promozione del territorio.

Dopo l’inaugurazione un rinfresco al ristorante “Lo Chalet” .