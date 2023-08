Premosello celebra i 460 anni di mercato

Quattrocentosessant'anni di storia per il mercato settimanale di Premosello che si prepara a festeggiare l’importante anniversario con una targa commemorativa nella piazza Bolzani e un mercato speciale. Per l'occasione, alle consuete bancarelle del giovedì, il 10 agosto, troveranno posto nella piazza ulteriori banchi che ricorderanno il mercato di un tempo con diversi produttori locali e con la presenza di figure che ormai stanno scomparendo come l'arrotino e il cestatio.

L'evento è organizzato dal Comune in collaborazione con il gruppo culturale Gente Nostra che fa parte della Proloco di Premosello. Alle 8.30 il 10 agosto ci sarà anche lo scoprimento di una targa. La targa ricorda l'atto del 28 febbraio 1563 con il quale la comunità di Premosello ottenne dal Regio Senato di Milano il privilegio di tenere il mercato in piazza Balzani il giovedì. L'importo pagato dal comune per tale privilegio fu di 300 scudi d'oro.

Il merito di aver trovato il documento che istituì il mercato del giovedì va agli studiosi Roberta Falcioni e Silvano Ragozza del gruppo Gente Nostra, si tratta di una scoperta fatta dagli storici i quali hanno trovato tra vecchi atti notarili il documento con il quale il ducato di Milano concedeva al comune il permesso di svolgere il mercato.