Scivola in una pozza agli Orridi di Uriezzo e si ferisce alla testa

Brutta avventura per una giovane turista di Roma oggi pomeriggio agli Orridi di Uriezzo. La giovane è scivolata finendo in acqua e battendo la testa procurandosi una ferita. Sul posto è stata inviata la squadra del Soccorso Alpino di Baceno.



Fortunatamente l'acqua era bassa rispetto ai giorni scorsi, altrimenti la caduta si sarebbe potuta trasformare nell'ennesima tragedia in quel luogo.



La giovane ferita è stata aiutata da alcune persone presenti in zona che l'hanno assistita fino all'arrivo dei soccorritori per il trasferimento in ospedale.