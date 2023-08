Viaggio virtuale alla scoperta di un'eclissi australiana

La magia di una eclissi australiana raccontata da Alberto Villa, presidente dell'Associazione Astrofili Alta Valdera. A Druogno al Centro Culturale San Giulio, questa sera, mercoledì 9 agosto alle 21, è in programma un viaggio virtuale alla scoperta degli splendidi paesaggi del West Australia: immagini e video realizzati in occasione di un viaggio organizzato per ammirare una rara eclissi di Sole Ibrida che si è verificata il 20 aprile 2023.