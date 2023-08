Black out telefonico: Terme di Premia isolate da 10 giorni

Dura da 10 giorni il black out telefonico nella zona di Cadarese a Premia. E il disagio, oltre a diverse utenze, colpisce anche le Terme di Premia che dal 31 luglio sono senza telefono.

Le sollecitazioni fatte alla società telefonica sono finora andate a vuoto. ‘’Sappiamo che c’è stato un guasto sulla linea ma i collegamenti non sono stati riattivati e diventa difficile lavorare visto che molti non riescono a mettersi in contatto con noi’ dicono alle Terme di Premia che hanno pubblicato sul loro sito il numero di cellulare dove chiamare in attesa che il problema della linea fissa venga risolto (3208887359). Il guasto però riguarda tutta la zona che gravita attorno all’impianto termale dove ci sono altre attività turistiche e utenze commerciali.