Dal Pnrr fondi per ripristinare muri a secco a Viganella e Cheggio

Alla fine di luglio, i lavori di ripristino dei muri a secco a Viganella, nell’ambito del PNRR, sono stati sospesi per riprendere poi nel tardo autunno con un ultimo intervento su un muro spanciato sovrastante una vigna in produzione.

La Valgrande Società Cooperativa, affidataria degli interventi PNRR- M1C3, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, sposterà nel mese di agosto il cantiere in località Cheggio (Borgomezzavalle).

In questa località è previsto un unico intervento che consiste nella ricostruzione di circa 50 metri di un tratto di muro in pietra a secco che sostiene il sentiero comunale che da Ruginenta arriva in località Cheggio, per poi proseguire per l’alpe Cavallo L’area di intervento è ubicata proprio al limite dei terreni dell’Associazione Fondiaria Terra Vi.V.A. e degli orti degli abitanti di Cheggio e delimita un ampio terrazzo sul quale si alternano campi coltivati (patate, segale) ed aree a prato.