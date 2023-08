Si riprendono con lo smartphone mentre incendiano un capannone, denunciati due giovani

I Carabinieri della Sezione Operativa di Domodossola hanno denunciato in stato di libertà due ragazzi ossolani per danneggiamento a seguito di incendio.

La scorsa settimana, i Carabinieri Nucleo Operativo e Radiomobile di Domodossola, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato una grossa colonna di fumo fuoriuscire da un capannone sito in Domodossola. Hanno subito allertato i vigili del fuoco di Domodossola che sono intervenuti ed hanno spento immediatamente l’incendio che causava danni al tetto nonché a parte del materiale contenuto nello stesso tra cui due auto d’epoca.

I Carabinieri, una volta terminate le operazioni di spegnimento del fuoco, hanno effettuato i rilievi tecnici all’interno del capannone ed hanno rinvenuto due inneschi che dimostravano senza ombra di dubbio l’origine dolosa dell’incendio.

Fortunatamente i danni sono stati contenuti e nessuna persona è stata coinvolta.

Nel corso della stesura della denuncia da parte del proprietario del capannone, lo stesso riferiva che anche a seguito di altri episodi di ingresso abusivo nell’immobile, aveva installato una foto-trappola in modo da riprendere eventuali malintenzionati. Mostrava quindi la foto che ritraeva due giovani che erano entrati quel pomeriggio e che molto probabilmente erano gli autori dell’atto incendiario. Qualche giorno dopo in centro a Domodossola i carabinieri hanno fermato ed identificato un giovane, riconosciuto da uno dei proprietari del capannone, come uno dei ragazzi che erano entrati nel capannone.

I Militari hanno approfondito gli accertamenti sul giovane, in particolare dato che non poteva negare di essere entrato nel capannone ha ammesso la circostanza, inoltre i carabinieri hanno analizzato lo smartphone in suo possesso all’interno del quale era salvato un video in cui veniva ripresa l’azione di appiccare il fuoco ed il conseguente avvio dell’incendio. I successivi accertamenti hanno consentito di identificare anche l’altro giovane complice del primo, anch’egli di Domodossola. I due sono stati quindi denunciati per danneggiamento a seguito di incendio in concorso.