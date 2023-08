Vigezzo, si cerca una 49enne dispersa da mercoledì

Soccorritori in azione in Valle Vigezzoper cercare una 49enne che non ha fatto ritorno al B&B di Domo dove era ospite. La donna del 1974 si è allontanata dalla struttura ricettiva di Domodossola in cui stava soggiornando, dicendo che sarebbe andata a fare una camminata tra Toceno e il santuario di Re.

La donna si è allontanata da Domodossola mercoledì 9 agosto e non vi ha più fatto ritorno. Attualmente gli uomini del Soccorso Alpino Civile e Militare stanno perlustrando la ciclabile che percorre la valle.

La 49enne si muove con mezzi pubblici.