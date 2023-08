Gli Spalloni nuovamente in cammino tra Ossola e Canton Ticino

Si rimette in cammino la carovana degli Spalloni sabato 19 Agosto, seconda giornata dei sentieri dei contrabbandieri, rinviata causa maltempo lo scorso 30 giugno.

Due le escursioni per ricordare le giovani vite degli otto ragazzi di Crodo e Premia scomparsi nel 1933 sotto una valanga nel vallone di Forno. Entrambi i percorsi permetteranno di ripercorrere un antico sentiero di collegamento tra Italia e Svizzera, recentemente ristrutturato, tra Alpe Magnello in Svizzera e Corte Nuova in Italia.



La giornata è ricca di belle camminate, ricordi e memorie, amicizia e convivialità, in perfetto stile degli Spalloni, abituati a fare fatica ma anche a condividere in solidarietà e amicizia, come ricorda il titolo di questa edizione.

Programma, costi e moduli per le iscrizioni sono a disposizione sul sito ufficiale

www.sentierideglispalloni.com

Le iscrizioni sono obbligatorie e chiudono il 9 agosto. I posti sono limitati.

Qui il programma nel dettaglio:

Escursione montagna e solidarietà

Escursione transfrontaliera tra Ticino (CH) e Ossola (I) con partenza da Cimalmotto (CH) e arrivo ad Aleccio (I)

Minori accompagnati - Non adatta a ragazzi di età inferiore ai 14 anni

Itinerario: Cimalmotto – Magnello – Confine CH/I – Corte Nuova – Groppo – Corte Rossa – Galleria di Fria

– Passo Forcoletta – Aleccio

Sviluppo: mt. 16.800

Dislivello: mt. 1.275 in salita – mt. 1166 in discesa

Difficoltà: Escursionistica (ottimo grado di allenamento)

ore 5:00 Ritrovo a Crodo (posteggio Centro visite del Parco)

ore 5:15 Spostamento con minibus sino a Cimalmotto

ore 7:15 Arrivo a Cimalmotto località Mott

ore 7:30 “8 bricolle” in spalla (a simboleggiare le otto bricolle dei ragazzi di Forno)

ore 9:00 Arrivo a Magnello e colazione

ore 9:30 Esercitazione e informazioni sul soccorso in Svizzera a cura del SATI (Soccorso Alpino Ticino)

ore 10:30 “8 bricolle” in spalla.

Sull’antico sentiero di confine raggiungeremo gli alpeggi di Cravariola: Corte Nuova, Groppo e Corte Rossa

ore 13:00 Corte Rossa: pausa pranzo al sacco (caffè offerto dall’organizzazione)

ore 14:00 Otto bricolle in spalla

ore 18:30 Arrivo previsto all’Alpe Aleccio

ore 19:30 Cena preparata dagli amici del Consorzio Operea Agrarie Aleccio

ore 22:00 Emozioni: Luci nella notte

dalle ore 22:30 trasferimento con minibus a Crodo

Escursione con gli spalloni



In collaborazione con l’Associazione Val Rovana è…

Escursione ad anello sul confine: Cimalmotto – Magnello – Confine CH/I - Corte Nuova – Groppo – Corte Rossa – Groppo - Stufa – Corte Nuova – Cimalmotto

Sviluppo: mt. 10.000

Dislivello: mt. 840 salita – mt. 660 discesa

Difficoltà: Escursionisti con un buon grado di allenamento

Minori accompagnati - Non adatta ai bambini di età inferioore agli 8 anni

ore 7:15 Ritrovo a Cimalmotto località “Mot”

ore 7:30 Partenza escursione al seguito delle “8 bricolle”

ore 9:00 Arrivo a Magnello e colazione

ore 9:30 Esercitazione e informazioni sul soccorso in Svizzera a cura del SATI (Soccorso Alpino Ticino)

ore 10:30 “8 bricolle” in spalla. Sull’antico sentiero di confine raggiungeremo gli alpeggi di Cravariola: Corte Nuova, Groppo e Corte Rossa

ore 13:00 Corte Rossa: pausa pranzo al sacco (caffè offerto dall’organizzazione)

ore 14:00 Rientro a Cimalmotto

ore 17:00 Arrivo previsto a Cimalmotto