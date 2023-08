Turismo e manifestazioni: dalla Regione cotributi fino a 860.000 euro

“Il turismo è una grande risorsa per il nostro Piemonte e in questi ultimi anni ha dimostrato di essere un settore in crescita. Abbiamo tutte le carte in regola, in termini di paesaggio, bellezze artistiche, cultura, pratica di attività sportive ed enogastronomia, per rendere ancora più fiorente questo importante comparto economico, che tra l’altro è un volano incredibile di promozione in tutto il mondo. Per supportare questa importante risorsa e promuovere manifestazioni ed iniziative turistiche, la Regione Piemonte ha messo a realizzato un bando per dare una spinta ulteriore al turismo sul nostro territorio”.



Con queste parole Franco Graglia - Vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte - commenta la misura della Regione alla quale possono partecipare enti pubblici o di diritto pubblico e associazioni senza scopo di lucro con sede legale in Piemonte.



Per partecipare si ha tempo fino al 20 settembre. Il bando concede contributi per la comunicazione e promozione di manifestazioni e iniziative turistiche di particolare rilevanza, anche sinergiche con grandi eventi, in grado di generare flussi turistici e ricadute economiche importanti. Il bando ha una dotazione di 860mila euro ed è finanziato per metà dalla Regione e per l’altra metà dal Fondo unico sul Turismo dello Stato.



“L’intenzione - conclude Graglia - è quella di puntare sulle eccellenze del territorio, la promozione del turismo sostenibile, la diffusione e la conoscenza di pratiche enogastronomiche, legate all’importante tradizione agroalimentare piemontese, con attività turistiche tese a preservare il pregio ambientale e la biodiversità del territorio”.