Morto il 73enne varesino caduto a Craveggia nel giorno di Ferragosto

Non ce l'ha fatta il 73enne rimasto vittima di una rovinosa caduta mentre era a funghi a Craveggia.

L'uomo, Luciano Veronesi di Sesto Calende, era finito in un dirupo il giorno di Ferragosto. Stava cercando funghi alle pendici della Costa di Faedo, la cima boscosa che domina l’abitato di Zornasco e s’affaccia su Craveggia, percorsa dal rio Isornino. Un piede in fallo, in una zona molto ripida e quindi la scivolata: un volo di diversi metri. L’uomo è stato prontamente soccorso grazie al fatto che in zona erano presenti alcune squadre di soccorritori per le ricerche della 49enne milanese dispersa da 5 giorni. Veronesi, nonostante l'intervento anche di un medico presente sul posto tra i soccorritori, è stato elitrasportato in ospedale, ma le ferite riportate sono risultate troppo gravi.

L'uomo da qualche tempo trascorreva le sue vacanze in una seconda casa nella Valle dei Pittori.