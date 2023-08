A settembre si inaugurerà la Scuola dell'Infanzia Montessoriana di Vogogna

Sabato 2 settembre alle 10.00 sarà inaugurata la Scuola dell'Infanzia Montessoriana di Vogogna. Il plesso, parte integrante dell'Istituto Comprensivo Valtoce, funzionerà dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00.

“L'Istituto ha deciso di investire nel rinnovamento della Scuola dell'Infanzia in primis sul piano della didattica, promuovendo un approccio laboratoriale basato sull'esperienza, come il metodo Montessori” spiegano dalla scuola.

“Il progetto educativo è stato affidato a docenti di comprovata esperienza, formate nel metodo Montessori, che si sono mostrate entusiaste dell'iniziativa sia per la didattica che per il servizio offerto alle famiglie. I genitori che lavorano hanno bisogno spesso di servizi con un ampio margine orario e come Istituto cerchiamo di rispondere a queste esigenze” concludono dalla scuola.