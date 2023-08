Marino Bartoletti ricorda don Luigi Tramonti: "Un prete innamorato della vita ed entusiasta della sua fede"

La scomparsa di don Luigi Tramonti ha destato profondo cordoglio, non solo in Ossola.

Poche ore fa anche il noto giornalista sportivo Marino Bartoletti ha voluto ricordare don Luigi. Bartoletti e don Luigi erano infatti cugini, come raccontato dallo stesso personaggio televisivo, noto per le conduzioni di trasmissioni sportive dedicate al calcio sia in Rai che in Mediaset. E proprio il calcio era una passione che li accomunava, come raccontato nel post di Bartoletti.



Questa è la piccola storia personale e familiare di un parroco di provincia che ci ha lasciato ieri. Può non interessare a nessuno, ma io ci tengo a scriverla. Per me e per chi gli ha voluto bene.