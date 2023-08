"Cima": un'esperienza sensoriale al campanile di Montecrestese FOTO e VIDEO

Un’installazione sonora e visiva dal campanile di Montecrestese, che si trasforma in un “faro” che genera impulsi di suono e luce per un richiamo collettivo lungo tutta la valle. L’opera artistica sarà visibile ogni sera dalle ore 21 alle 21.30 sino al 3 settembre: un progetto che nasce grazie alla collaborazione con Campo Base Festival, l’evento dedicato alla montagna, alla vita all’aria aperta e alle tematiche ambientali, che si svolgerà in Val D’Ossola dall’1 al 3 Settembre, all’interno della stagione 2023 di Tones Teatro Natura, ad Oira di Crevoladossola.