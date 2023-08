Altair rinnova il sostegno alla Paffoni Fulgor Basket: una collaborazione triennale

Il gruppo Altair ancora a fianco della Paffoni Fulgor Basket, per il terzo anno consecutivo. In Energy e Domobianca 365 saranno tra i main sponsor della società rossoverde, come annunciato ieri in conferenza stampa dal numero uno del gruppo Paolo Zanghieri. Il logo In Energy sarà sulla maglia della prima squadra, quello di Domobianca sul materiale del minibasket.

“Siamo felici di essere partner della più importante realtà sportiva del VCO, che ci consente di veicolare la nostra immagine in tutto il territorio nazionale. E poi siamo felici anche dell’impatto sociale che ha la Fulgor, come dimostrato da questo meraviglioso camp organizzato da Akb e Paffoni con lo studio Abc al Lusentino. Con la Fulgor condividiamo valori e idee e ne siamo orgogliosi" le sue parole.

“Per noi e un onore avere questa realtà al nostro fianco - spiega il vice presidente Michele Burlotto - ed e’ uno stimolo per fare sempre meglio in tutti i campi”.