E' Fomarco-Fondotoce l'incontro clou della prima giornata di Seconda Categoria

Domenica 24 settembre, alle ore 15, fischio di inizio della stagione 2023/2024 per il girone A di Seconda Categoria, che vede ai nastri di partenza solo compagini delle province di VCO e di Novara. Per quanto riguarda la nostra provincia, dopo la meritata promozione di Crodo e Bagnella al termine della scorsa stagione, le 7 rappresentanti sono così suddivise: 3 ossolane (Crevolese, Fomarco e Pro Vigezzo), 2 verbanesi (Fondotoce e Voluntas Suna) e 2 cusiane (Casale Corte Cerro e Cireggio).

Nella giornata inaugurale spicca la sfida tra il Fomarco, tornato in Seconda dopo anni da protagonista in Promozione e Prima Categoria, e l’ambizioso Fondotoce. Interessante anche l’incrocio tra San Maurizio e Crevolese, con i cusiani protagonisti degli scorsi play-off e gli ossolani che proveranno una pronta risalita in Prima.

Tutte le partite della prima giornata:

Casale Corte Cerro – Romagnano; Fomarco – Fondotoce; Maggiora – Borgoticino; Riviera d’Orta –Cireggio; San Maurizio – Crevolese; Pro Vigezzo –Armeno; Voluntas Suna - Castellettese