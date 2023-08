San Bartolomeo, è il giorno della Quatar Pass

Secondo giorno di festa a Villadossola per la patronale di San Bartolomeo 2023. Dopo l’inaugurazione con il Villa Summer Party del giovedì sera, si ritorna in piazza venerdì 25 agosto con uno degli eventi più attesi dai villadossolesi e non solo: la Quatar Pass par Vila.

La corsa amatoriale e non competitiva è una delle tradizioni più radicate e sentite della festa patronale della città, e raccoglie ogni anno numerosi partecipanti di tutte le età, che si mettono in gioco in un percorso di 5 chilometri che si snoda attraverso le vie di Villadossola. L’iscrizione ha un costo di 3 euro (i bambini sotto i 14 anni non pagano) e deve essere effettuata in Piazza Repubblica a partire dalle ore 18. La corsa prende il via alle 19.30.

A partire dalle 19.00 apre anche l’area ristoro, che per l’occasione propone un menu speciale interamente a base di pesce. Al termine della corsa, la serata di festa si conclude con il consueto evento musicale, in programma dalle 22.00; ad esibirsi è Michele Tomatis and the Live Band con “Lo spettacolo della musica italiana”. Il concerto è preceduto, alle 21.30, da un’esibizione della scuola di danza Butterfly di Villadossola.