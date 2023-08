Dopo la serata dedicata al trial, prende il via stasera la Sagra della Patata FOTO

Tanta gente giovedì al campo sportivo di Montecrestese per una serata di sport che ha fatto da antipasto all'inaugurazione di oggi della Sagra della Patata. Ieri sera si è svolto il Campionato Italiano Trial Indoor organizzato grazie al supporto dell’Associazione Moto Club Domo 70 che ha portato sul territorio ossolano un campionato italiano di valore, un’esperienza sportiva in notturna emozionante.

Oggi dalle 18.00 prende avvio l’edizione 39 della sagra, con spettacoli per tutti i gusti; l’area giovanil all’aperto, tutte le sere dalle ore 18.00, con gli aperitivi musicali con il fritto del Lago, con i dj e discoteca dalle ore 23.00.

Palchi

Con le esibizioni delle scuole di ballo, i tributi musicali, ballo liscio e di Latino Americano con orchestre dal vivo. Giochi, gonfiabili per bambini e stands di prodotti locali, concerti pop-rock e sano divertimento. Segnaliamo alcuni appuntamenti: Sabato 26 agosto alle ore 20.30, l’esibizione degli allievi della scuola di Fisarmonica Ossolana. Domenica 27 Agosto dalle ore 21.30 un favoloso tributo agli Abba con gli Abba Dream Tribute show.

Domenica 27 Agosto, la Sagra apre solo il pomeriggio. A pranzo vi attenderanno gli chef ossolani nei ristoranti di Montecrestese, per farvi provare le loro proposte e i prodotti locali: Ristorante Agriturismo Az, Ristorante El Merendero Cip&Ciop, Ristorante La Paranza, Ristorante Il Gallo Nero e Il Ristorante Al Paradise. La prenotazione è obbligatoria contattando direttamente i ristoratori.

Si chiude lunedì 28 Agosto alle ore 21.30 con il Concerto pop rock party con l RF4 Band, con Romeo Fortunato, Matteo Baldini, Giordano Macrì e Michele Guaglio, in un concerto unico, tutto ossolano, con a seguire la gran festa finale con dj Tanza, tradizionale e atteso appuntamento che conclude la sagra.

Sagra della Patata è anche solidarietà: alle ore 20.30 Il Cantante della Solidarietà si esibirà in acustico con il musicista Steve Ferrovecchio. Durante questa edizione ci sarà anche una importante collaborazione con la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori del Vco, che sarà presente nei giorni di sagra con un gazebo informativo e personale preparato per fornire qualsiasi tipo di informazione e ascoltare i bisogni.

Tutte le sere saremo in diretta con interviste e ospiti.

Sagra della Patata è anche e soprattutto buona cucina di qualità e promozione del prodotto locale: il menù creato tutto attorno alla patata coltivata in Ossola, è ricchissimo e curato con grande attenzione e una scelta accorta di tutte le materie prime, privilegiando i produttori locali. Dalla terra alla tavola: gnocchi, pane di patate, carni e vino ossolano, tutto a Km zero.

“E’ l’edizione delle collaborazioni – dice Guido Tomà , presidente della Proloco – crediamo molto nell’unire e condividere le forze, perché crediamo che la Sagra della Patata possa essere e diventare una sagra dell’Ossola e non solo di Montecrestese: un luogo di incontro, di scambio e di partecipazione per tutte le realtà; uno strumento, per dare spazio a tutta la bellezza e il valore del nostro territorio.”

Ricordiamo che per una scelta consapevole durante i giorni di sagra non verranno distribuiti superalcolici.

La Sagra della Patata è da oltre 15 anni una EcoFesta, e oltre alle azioni sostenibili svolte all’interno della festa (raccolta differenziata, posate in metallo lavabili, piatti e bicchieri in materbi, detersivi ecologici, ecc.) ha deciso di non stampare i programmi su materiale cartaceo, come ulteriore azione di rispetto verso l’ambiente.

Il programma completo è online sul sito.