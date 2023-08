Garage e scantinati allagati in Valle Vigezzo. Superlavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Maria Maggiore impegnati tutta la mattinata per diverse chiamate. In particolare i pompieri sono intervenuti per emergenze relative a garage e scantinati di case allagate. La pioggia sta cadendo incessante dall’alba, la viabilità per ora è regolare ma in diversi punti della rete stradale vigezzina si sono verificati piccoli allagamenti e viene raccomandata massima prudenza alla guida. Massima allerta anche dalla Protezione civile che monitorano la situazione ma che, comunque, non hanno finora avuto nessuna attivazione da parte dei sindaci. E' decisamente più allarmante la situazione oltreconfine: a Tegna questa mattina un masso ha colpito un'auto parcheggiata, fortunatamente all'interno non vi era nessuno.