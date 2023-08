San Bartolomeo 2023, oggi il Palio delle Galline

Una domenica di festa per Villadossola, con la quarta giornata della festa patronale di San Bartolomeo. Il 27 agosto una giornata ricca di appuntamenti, che si apre già dalle 8 del mattino con l’inizio della tradizionale gara di pesca sportiva. Per la prima volta quest’ultima non si svolgerà lungo le sponde dell’Ovesca, ma si sposta fuori città, al Laghetto dei Sogni. Alle ore 9 è in programma una visita guidata al sito megalitico di Varchignoli: ritrovo al parcheggio del Circolo del Boschetto, per poi partire alla volta di Varchignoli (con scarpe da trekking obbligatorie); informazioni al numero 3295458965.

La stessa mattina avrà luogo anche l’ormai consueto raduno di moto e auto d’epoca “Non solo moto”. Le iscrizioni possono essere effettuate al Circolo Acli del Villaggio Sisma (10 euro più una t-shirt in omaggio): la sfilata porta poi le auto e le moto in giro per le vie della città di Villadossola, arrivando fino a Il Colibrì di Domodossola, per poi rientrare a Villa per il pranzo.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, la sedicesima edizione del Palio delle Galline, tradizionale gara tra i quartieri di Villadossola. Alle 19 l’apertura dell’area ristoro con un menu speciale. La serata si chiude a partire dalle 22 con i Bandaliga, trubite band di Luciano Ligabue.