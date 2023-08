Va sbattere in superstrada e l'auto viene distrutta dalle fiamme

Intervento di una squadra di vigili del fuoco di Verbania questa mattina poco prima delle ore 11 sulla strada statale 33 del Sempione in direzione sud poco dopo lo svincolo di Piedumulera Vogogna per un incendio di un'autovettura a seguito di incidente stradale.

Un solo veicolo è rimasto coinvolto e la persona che lo occupava è riuscita ad uscire autonomamente prima che l'auto prendesse fuoco. I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza il tratto sud della strada statale 33 interessato.

L'auto ha subito rilevanti danni e la persona coinvolta nell'incidente è stata trasportata per accertamenti in ospedale da personale del 118. Sono intervenuti i carabinieri sul posto per i rilievi.