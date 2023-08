La Varzese riparte con una squadra ''fatta in casa''

La Varzese in campo nel memorial Brizio, nel riquadro Roberto Chiaravallotti

La Varzese scalda i motori in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. I divedrini in estate hanno cambiato guida tecnica: Gianni Lipari dopo 4 stagioni ha deciso di provare una nuova avventura ad Ornavasso e la Società ha puntato decisa su Roberto Chiaravallotti, reduce dalla sfortunata retrocessione con la Crevolese.

“La squadra è completa - afferma il navigato trainer granata - ; rispetto alla stagione scorsa abbiamo perso Ciocca passato al Piedimulera e Ambrosiani, che ha deciso di ritirarsi, ma sono arrivati Dotti dal Crodo e il giovane Zani dal Vogogna, inoltre abbiamo convinto Stefanetti a ritornare in campo dopo un’assenza forzata dai campi di calcio dovuta a problemi di lavoro. Per il resto la squadra è la stessa dell’anno scorso, ho trovato davvero un bel gruppo e sono molto contento di avere molti ragazzi di Varzo e cresciuti nelle giovanili della Società, penso che sia un fattore molto importante anche in termini di vicinanza del paese alla squadra. Siamo a posto così”.

Quali solo gli obiettivi stagionali della Varzese?

“Sicuramente la salvezza, da raggiungere il prima possibile. Quest’anno vedo molte squadre competitive che lotteranno per le posizioni di vertice: Le novaresi le conosco poco, ma di certo ci daranno filo da torcere, vedo molto bene la Cannobiese, ma anche l’Ornavassese e laVirtus Villa, di cui magariin questo momentosi parla poco ma che potrebbe essere la sorpresa. Il Piedimulera ha cambiato tanto, all’inizio potrebbe fare un po’ di fatica ma se troverà la giusta amalgama potrà senz’altro dire la sua”.

Che campionato sarà?

“Sarà un bel campionato, ci saranno tanti derby ossolani e diverse squadre attrezzate che proveranno a vincere. Prevedo una lotta molto incerta al vertice”.