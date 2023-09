La Virtus Villa targata Giampaolo vuole la Promozione

Mercoledì sera, al bar “La Cadrega” di Domodossola, storico sponsor della Società, la Virtus Villa si è presentata ufficialmente a tifosi e simpatizzanti.

La serata è stata condotta da Luca Costale, che ha chiamato sul piccolo palco tutti i giocatori della rosa, che tra qualche domanda e qualche battuta si sono presentati e hanno parlato dei propri obiettivi, in un clima rilassato e goliardico. Ultimo a salire sul palco è stato l’esperto difensore Andrea Cotroneo, che quest’anno sarà il capitano della squadra.

Era presente tutta la dirigenza, guidata dal presidente Vincenzo Bruno e dalla vice-presidente Gabriella Guerriero e lo staff tecnico a supporto del nuovo mister Manolo Giampaolo. Il presidente ha ringraziato gli sponsor, si è rallegrato per l’ingresso in società di 4-5 nuovi dirigenti con tanta voglia di fare, e ha confermato che l’obiettivo rimane sempre la tanto agognata Promozione.

Anche lo staff e i giocatori si sono mostrati convinti e consapevoli di poter recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato, a partire da mister Giampaolo, che ha parlato chiaro: “Noi non ci nascondiamo, la Società fin dal primo giorno mi ha chiesto di provare a salire di categoria, vincendo il campionato o passando dai playoff. Sono convinto che la rosa sia competitiva, è rimasto lo zoccolo duro dell’anno scorso e abbiamo preso altri buoni giocatori”.

Il mercato virtussino ha fatto parlare di sé soprattutto in uscita, con la partenza di mister Massoni, condottiero della rinascita biancoazzurra, e del bomber più prolifico di sempre nella Virtus, Matteo Primatesta. Partenze che però si inseriscono in un necessario ricambio generazionale e rinnovo della squadra, costruita con l’obiettivo di trovare la giusta miscela tra esperti senatori e giovani entusiasti. In entrata i nomi più conosciutisono quelli di Raffaele Alberti Violetti, proveniente dal Fomarco, e diAndrea Piana, un gradito ritorno. Per il resto l’ossatura della squadra è rimasta quella della scorsa stagione, con i vari Cotroneo,Giorgetti,Martinella, Rossi, Pasin e Palfini pronti a guidare la squadra verso i piani alti della classifica, dopo la promozione sfumata l’anno scorso all’ultimo respiro.

Ultimo intervento della serata da parte di Beppe Viscomi, titolare del bar ed ex giocatore biancoazzurro: “Ragazzi dico solo che dovete fare meglio dell’anno scorso… vedete voi…”. Messaggio chiaro, adesso parlerà il campo.