Via alla “Settimana della Via dell’Abate”: gli eventi in Valle Antigorio

Ha inizio sabato 2 settembre la “Settimana della Via dell’Abate”, una serie di eventi, concerti, escursioni, spettacoli e molto altro, in scena in Valle Antigorio nell’ambito del progetto “Territori in luce. Valorizzare le identità culturali dei luoghi per sviluppare il turismo sostenibile”. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT, con il contributo del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola.

I primi appuntamenti sono in programma nel weekend del 2 e 3 settembre con la Rievocazione storica medievale a Valdo di Formazza, a cura della Compagnia del Nibbio, in scena dalle ore 10 per tutta la giornata. Di seguito il calendario completo degli eventi della settimana.

2-3 settembre

Ore 10: Rievocazione storica medievale a Valdo di Formazza

7 settembre

Ore 9.30 e 14.30: Trekking con accompagnamento di una guida escursionistica e di un botanico sul tratto della Via dell'Abate da Baceno all'Oratorio di San Bernardo a Premia passando dagli Orridi di Uriezzo. Ore 9.30 e 14.30.

Ore 21: Concerto Incanto Barocco nella Chiesa di San Gaudenzio a Baceno

8 settembre

Ore 9.30 e 14.30: Trekking con accompagnamento di una guida escursionistica e di un botanico sul tratto della Via dell'Abate da Premia alla frazione San Rocco

Ore 14.30: Caccia al tesoro per i bambini a tema "Leggende di Formazza"

Ore 21: Spettacolo teatrale “Eroi di montagna” alle Terme di Premia

9 settembre

Ore 9.30 e 14.30: Trekking con accompagnamento di una guida escursionistica e di un botanico sul tratto della Via dell'Abate da Ponte a Sotto Frua

Ore 10.30: "Giochiamo come una volta", aperto ai bambini, a Valdo di Formazza

Ore 14.30: Festa all’Area Sportiva di Baceno con animazione, giochi, truccabimbi, laboratori e merenda