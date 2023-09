Settimana della Via dell’Abate: trekking e concerto barocco a Baceno

Continuano gli appuntamenti della Settimana della Via dell’Abate, che anima la Valle Antigorio con una lunga serie di eventi, spettacoli, concerti, escursioni in montagna e molto altro, per celebrare la celebre via che collega Val d'Ossola a Disentis, nel Canton Grigioni, dedicata all’abate Nicolao de Rodis-Baceno.

I prossimi eventi sono in programma per giovedì 7 settembre, e hanno inizio con una nuova tappa della Via dell’Abate. Un trekking che parte da Baceno per arrivare all’Oratorio di San Bernardo a Premia, passando per gli Orridi di Uriezzo. Si tratta di un percorso della durata di circa due ore, che verrà affrontato insieme ad una guida escursionista ed un esperto botanico alla scoperta delle meraviglie naturali della Via dell’Abate. Il punto di ritrovo è la sede della Pro Loco di Baceno, con partenza alle 9.30 e alle 14.30.

I festeggiamenti continuano poi alle ore 21, con il concerto “Incanto Barocco” nella Chiesa di San Gaudenzio di Baceno. Roberto Olzer all’organo e Davide Citera al corno eseguono importanti brani della musica barocca, composti tra gli altri da Händel e Telemann, per celebrare i 200 anni del meraviglioso organo Carlen Walpen.