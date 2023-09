Salva anche quest'anno la scuola elementare di Trasquera

Trentottomila euro per ‘salvare’ una scuola di montagna.

Anche per quest’anno scolastico, che inizierà l'11settembre, Trasquera manterrà aperta la scuola elementare che conta la presenzea solo di 5 alunni. Una piccola conquista per il paese poco oltre i mille metri di qiuota, a due passi dal confine con la Svizzera.

Con questi numeri di iscrizioni, infatti, la scuola non ha i requisiti per restare aperta, ma per evitare disagi ai bambini del paese, l’amministrazione comunale si farà ancora carico di parte della spesa. Mentre parte della somma necessaria sarà garantita dalla Regione Piemonte.

L’amministrazione comunale ha già approvato la delibera con cui stanzia i fondi per mantenere in vita la piccola scuola, che si trova nell'edificio che ospita anche il municipio. ‘’Questo per garantire ai bambini di età scolare la possibilità di frequentare la scuola in paese. Altrimenti dovrebbero scendere tutti i giorni alle scuole di Varzo’’ spiega il sindaco Geremia Magliocco.

Da due anni l’istituto comprensivo competente non fornisce l’insegnante in quanto la scuola primaria di Trasquera è stata ''cancellata'' dall’anagrafe regionale degli istituti scolastici.

Il Comune si affiderà alla cooperativa La Bitta di Domodossola per proseguire nell’attività scolastica e permettere ai 5 alunni di frequentare la scuola del paese. Un’esperienza che appare unica nel suo genere. Ma anche una sconfitta della politica che spesso si riempie la bocca di specificità montana e di salvaguardia delle terre alte per evitare l'abbandono del territorio.