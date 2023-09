Per Juventus Domo, Cannobiese e Piedimulera il primo squillo in Coppa FOTO

Inizia a suon di gol la stagione di Coppa. Sia in Promozione che in Prima Categoria le tre partite in programma si concludono con risultati sonanti a favore delle squadre padrone di casa.

In Promozione allo stadio Curotti la Juventus Domo mette sotto l’Omegna per 4 a 1. Per i granata in rete Carassetti, Cabrini, Vanzan e Soncin: per l'Omegna Marra,

In Prima Categoria vittoria della Cannobiese sul Vogogna per 4 a 2 e successo interno del Piedimulera sul Crodo per 4 a 1.

Nelle foto alcuni momenti di Juventus Domo-Omegna

Per la Cannobiese segnano Schirru, Ferrari, Chariello e Laratta; pe ril Vogogna autogol di Chariello e Moggio.

Per il Piedimulera in gol Mainini, Maesano, Ciocca e De Luca; il gol del Crodo è di Simona.