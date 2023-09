"C'é la volontà di collaborare sempre di più su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"

“Dal tavolo di questa mattina in Prefettura, a Vercelli, emerge una novità importante: la volontà di collaborare sempre di più sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La sicurezza è tema trasversale che riguarda tutti. Dopo i tavoli prefettizi di Torino e Vercelli sul tema chiediamo di estendere questo metodo di confronto a livello regionale e su tutti i territori provinciali. Salute e sicurezza sono fondamentali, oltre che per tutelare la vita delle persone, anche per dare un’immagine di sistema territoriale competitivo ed efficiente. In una fase in cui la giunta regionale si sta impegnando a rilanciare il Piemonte, pure sul piano turistico, casi come Brandizzo e la funivia del Mottarone generano una percezione negativa del nostro sistema regionale”.