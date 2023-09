Da Pieve Vergonte al Giappone, nuovo importante traguardo per Mattia Rossi

Dalle esibizioni al programma televisivo “Io canto” a 13 anni , alla partecipazione, ora che di anni ne ha 26, ad una tournée in Giappone nel ruolo del marchese d’Orbigny ne La Traviata.

E’ il percorso del cantante lirico di Pieve Vergonte, Mattia Rossi, che si appresta a vivere quest’esperienza straordinaria. Un traguardo che riempie di orgoglio anche gli ossolani. Il baritono ossolano è stato chiamato con il teatro dell’opera di Roma a Tokio dal 5 fino al 19 settembre per eseguire l’opera La Traviata di Giuseppe Verdi nel ruolo del marchese d’Orbigny .

Gli interpreti saranno accompagnati dal coro e dall’orchestra del teatro dell’opera. Il direttore d’orchestra sarà Michele Mariotti e la regia sarà di Sofia Coppola.

Mattia Rossi è a Roma al teatro dell'opera dal mese di aprile dopo aver superato la selezione attraverso il Young Artist Program ed ha avuto una primavera e un’estate fitta di impegni, tanto che da aprile è riuscito a tornare a Pieve Vergonte solo per qualche giorno con la famiglia a ferragosto.

A Roma è stato impegnato nella rappresentazione dell’opera Madama Batterfly, in vari concerti, si è esibito poi in sei repliche ne La Traviata all’Arena delle terme di Caracalla e il 12 agosto ha partecipato ad un concerto in Austria.

“Sarà quella in Giappone un’esperienza che mi permetterà poi di affrontare meglio anche ruoli minori – dice il giovane talento ossolano -; é la prima volta che partecipo ad un tour così lungo. Sarà un’esperienza straordinaria anche per la professionalità di chi cura l’allestimento dalla regia che è di Sofia Coppola, figlia del regista Francis Ford Coppola, al direttore d’orchestra che è il grande maestro Michele Mariotti ai costumi che saranno firmati da

Valentino”. Un’esperienza quella in Giappone che segnerà Rossi sia dal punto di vista professionale ma anche a livello umano e personale. “Queste esperienze permettono di vedere posti e culture – prosegue Rossi - che magari non visiteresti se non per lavoro “. Il cantante rimane comunque sempre legato alla sua Ossola. “Appena posso rientro in Ossola e mi piacerebbe tenere nuovamente un concerto, al momento però con gli impegni non riesco a pensare ad un evento come quello del marzo scorso. Ma appena posso tornerò ad esibirmi per il pubblico ossolano”.

Rossi ha iniziato a cantare all’età di 5 anni prendendo lezioni da un insegnante di musica leggera, a 13 anni ha partecipato al programma televisivo 'Io canto'. Ha preso parte ad un tour con Katia Ricciarelli e in seguito ha studiato al conservatorio di Matera

Nella primavera 2019 a Deutschlandsberg in Austria ha partecipato al 25esimo concorso lirico internazionale Ferruccio Tagliavini vincendolo. Nell’ottobre 2019 è stato finalista e vincitore del concorso “Etta e Paolo Limiti” di Milano.. Sempre nell’autunno 2019 ha partecipato al concerto lirico per i 50 di carriera di Katia Ricciarelli al Teatro Verdi di Trieste. A dicembre 2019 è stato una delle voci del concerto di Natale a Sorrento organizzato dalla Fondazione Luciano Pavarotti di Modena per il progetto dal titolo “Vincerò”. Si è poi esibito nel 2021 a Nur Sultan in Kazakistan al concerto di Gala lirico all’Astana, alla presenza delle più alte cariche dello stato e ha cantato diversi in concerti lirici in Austria .