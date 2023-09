Piccoli soccorritori crescono a Domobianca 365 al Mountain Camp dello Studio Abc FOTO

Una giornata di incontro e conoscenza per i bambini del Mountain Camp 'Siamo fuori' organizzato dallo Studio Abc di Domodossola. Camp che Laura D'Amelio e Linda Scaciga hanno tenuto a Domobianca365, che per il secondo anno consecutivo ha messo a disposzione strutture e staff per la buona riuscita del percorso. La scorsa settimana, in una delle giornate del camp, 15 bambini hanno potuto vivere una giornata da 'soccorritori'.

Grazie alla professionalità e disponibilità di 3 componenti del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola, della stazione di Villadossola/Antrona), Massimo Garavini, Renato Broggio ed Edoardo Benzonelli, i bambini, supportati dalle tutor, hanno potuto scoprire l'importanza dell'affrontare la montagna in sicurezza. I bambini hanno anche visto da vicino come i cani del Soccorso Alpino sono indispensabili con il loro lavoro per salvare persone in difficoltà.

Un'esperienza che la settimana precedente avevano potuto vivere anche un gruppo di ragazzi dell'associazione Kenzio Belotti, che grazie allo staff dello Studio Abc, Laura D'Amelio, Marzia Rondoni, Alessia Beltrami e Arianna Della Piazza, hanno trascorso una settimana al Disability Camp organizzato dall'associazione omegnese con il supporto dello studio domese della dottoressa Jennifer Francioli.