La Valle Vigezzo in lutto per la scomparsa di Luigi “”The Hawk” Papanice

Cordoglio in Valle Vigezzo per la scomparsa di Luigi Papanice. Classe 1945, era originario del Milanese ma si era trasferito prima a Malesco, dove aveva vissuto per 20 anni, e poi a Santa Maria Maggiore. Da un paio d’anni era tornato a Milano ma di tanto in tanto tornava in valle, anche per presentare i suoi libri.

Luigi Papanice era molto conosciuto in Valle Vigezzo proprio per la sua passione per la scrittura. Con lo pseudomino “The Hawk” ha dato alle stampe una ventina di romanzi, quasi tutti polizieschi e molti dei quali dedicati alla fantapolitica, ambientati ai tempi della guerra fredda tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Le esequie si sono tenute questa mattina a San Giuliano Milanese.