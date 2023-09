Quando Mario Casna giocava nella Pro Patria

Nella foto, tratta dal sito Bustocco.it, una formazione della Pro Patria. Casna è il secondo da destra, con la palla in mano.

‘’Buon compleanno a Mario Casna, ala biancoblu nel triennio 1970-73, per 68 presenze e 5 reti’’. Così scriveva lunedì il sito Bustocco.it, 'voce' di tutti i tifosi della Pro Patria, gloriosa società di calcio lombarda. Sito che già aveva fatto nei mesi scorsi gli auguri a Gianni Piaceri, un altro ossolano che era stato portiere della formazione lombarda.

Lunedì4 settembre, Bustocco.it si è ricordato anche di Mario Casna, domese doc che ha militato con la maglia della Pro Patria. E lo ha fatto in un lungo articolo nel quale ha ripercorso la carriera di Casna, che era arrivato a Busto dal Verbania, che allora era in serie C.

Si legge: ‘’Casna approda alla Pro nel 1970 e va a formare un attacco con Gambazza, Gipo Calloni. Una stagione che vede la Pro Patria salvarsi sul filo di lana. L’anno successivo , 1971-72, vede la Pro Patria retrocedere in Serie D. Casna chiude con tre reti. Per il campionato 72-73, l'allenatore è Angelo Turconi, che punta molto sull'ossolano che termina l'annata con due segnature e diversi assist. Chiude così la sua esperienza in biancoblù fatta di tre stagioni, 68 presenze e 5 reti’’.