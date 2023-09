Ancora festa sulla Via dell’Abate: gli appuntamenti dell’8 settembre

Proseguono gli appuntamenti della Settimana della Via dell’Abate, una serie di eventi, concerti, spettacoli ed escursioni che celebrano lo storico percorso che collega dalla Val d'Ossola a Disentis, nel Canton Grigioni, dedicato all’abate Nicolao de Rodis-Baceno.

La festa continua venerdì 8 settembre con un nuovo trekking che percorre un’altra tappa della via dell’Abate. Questa volta l’escursione va da Premia alla frazione di San Rocco, e prevede un tempo di percorrenza di circa due ore. Anche per questa tappa i partecipanti sono accompagnati da un’esperta guida escursionistica e da un botanico, per scoprire tutti i segreti e le meraviglie della natura che si celano lungo il percorso. La partenza, fissata per le 9.30 e per le 14.30, è prevista dalla sede della Pro Loco di Premia.

La giornata prosegue con un appuntamento dedicato ai bambini. Alle 14.30, presso l’area feste di Valdo di Formazza, ha inizio una caccia al tesoro per i più piccoli, a tema “Leggende di Formazza”.

Infine, alle 21 è in programma lo spettacolo teatrale “Eroi di montagna”, presso le Terme di Premia. Lo spettacolo ripercorre la storia dei più grandi alpinisti italiani e delle loro imprese; è scritto da Andrea Carabelli e viene portato dagli allievi della Summer School di Teatro organizzata a Premia dal Teatro degli Scarrozzanti. Si tratta del progetto finale del corso estivo, che ha unito giovani appassionati di teatro e attori professionisti.