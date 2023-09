Coppa Piemonte, in campo domenica cinque formazioni del Vco

Stilato il calendario della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria.

Otto squadre del VCO, più i “novaresi” dell’Armeno, hanno deciso di partecipare a questa manifestazione, e daranno vita a 3 gironi all’italiana di 3 squadre con gare di sola andata. Le prime classificate di ciascun girone, più la migliore seconda, si qualificheranno per le semifinali, in programma a gennaio 2024 in gara unica. La finale provinciale sarà giocata in campo neutro in data da definire, tra marzo e aprile 2024.

I gironi sono così composti:Armeno, Casale Corte Cerro e Cireggio nel gruppo A, Fomarco, Fondotoce e Voluntas Suna nel gruppo B, Crevolese, Pregliese e Pro Vigezzo nel gruppo C. In quest’ultimo girone spicca il derby di Crevoladossola tra Crevolese e Pregliese, una novità assoluta in gare ufficiali, che si giocheràalla seconda giornata.

La prima giornata di Coppa è in programma già domenica 10 settembre alle ore 15, questi gli incontri:

Armeno – Cireggio; Fomarco – Voluntas Suna; Pregliese – Pro Vigezzo (si gioca a Cosasca)