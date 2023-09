Tanta gente in via Rosmini per l’apertura di Domosofia con Cannavacciuolo. FOTO e VIDEO

Tantissima gente all’apertura di Domosofia questa sera in centro a Domodossola. La cena stellata di via Rosmini ha avuto un ‘antipasto’ fatto di selfie per i tanti che hanno voluto vedere da vicino Antonino Cannavacciuolo, che ha preparato il piatto di apertura della cena benefica, organizzata per raccogliere fondi per il progetto degli appartamenti di edilizia sociale della Parrocchia.