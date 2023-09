Proseguono celermente i lavori per i nuovi uffici del Centro per l'Impiego

Proseguono celermente i lavori di ristrutturazione dell’ex ospizio dell’ospedale San Biagio, edificio che era abbandonato da anni. Qui si trasferirà il Centro per l’Impiego di Domodossola, che da anni occupa alcuni locali nel palazzo sopra il bar Regina, in corso Ferraris: uffici divenuti da tempo poco funzionali e inadeguati a soddisfare le esigenze funzionali del Centro per l’Impiego.

I lavori di sistemazione dell’edificio all’interno dell’ospedale sono a buon punto, tanto che si parla del possibile trasferimento degli uffici verso fine anno. Il Centro per l’impiego domese occuperò tutto il primo piano (256 metri quadri) dell’edificio che il Comune di Domodossola sta mettendo a nuovo e che ha concesso in comodato gratuito per 25 anni all'Agenzia Piemonte Lavoro della Regione. L’intervento sull’immobile è stato possibile grazie a un finanziamento che l'amministrazione ha ottenuto dalla Regione nell'ambito del programma “Sicuro, Verde e Sociale”, finalizzato alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica comunale con interventi di efficientamento energetico degli edifici comunali.