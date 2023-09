Alla biblioteca Contini una due giorni dedicata a Domosofia Young in collaborazione con lo Studio ABC

In collaborazione con lo Studio Specialistico ABC di Domodossola, Domosofia Young è lo spazio dedicato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Conferenze e incontri con gli autori coinvolgono i più giovani in momenti di scambio e confronto sui palcoscenici di Domosofia. Ma sabato e domenica ci saranno anche laboratori alla biblioteca domese.

Sabato dalle 15 alle 18 spazio a Game Connection, percorso dedicato alla riscoperta del gioco in scatola per creare connessioni e relazioni, oltre che divertimento. Le proposte ludiche attraverso le quali sarà possibile mettersi in “gioco” con l’obiettivo di creare relazioni tra genitori e figlio ed altri bambini-adulti. Il percorso sarà strutturato come segue: vi sarà la possibilità di sperimentare giochi in modalità “libera” e di cimentarsi nel gioco “condotto” da personale esperto e formato dello Studio ABC. Nel primo caso, gioco libero, le sessioni si svolgeranno in piccolo gruppo tra genitori e figli e le regole da seguire e condividere saranno quelle del gioco vero e proprio; nel secondo caso invece, nelle sessioni guidate dalle Tutor, vi sarà l’opportunità di provare diverse tipologie di gioco, avendo in mente un particolare obiettivo da raggiungere a livello di connessione e relazione.

L'evento a numero chiuso (max 20 iscritti) è rivolto a bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni rigorosamente accompagnati da un adulto di riferimento.

Domenica sempre dalle 15 alle 18, 'Storie per piccoli che diventano grandi...'. Un'esperienza per i più piccoli per scoprire il piacere della lettura condivisa, sperimentare sé stessi e lo stare con gli altri in attività mirate che coinvolgono corpo, fantasia e immaginazione...

Evento a numero chiuso (Max 10 iscritti) rivolto a bambini dai 5 ai 6 anni (senza la presenza di accompagnatori), partecipazione libera.

Entrambi gli eventi sono a cura dell'Equipe dello Studio ABC di Domodossola.

Info e prenotazioni: biblioteca@comune.domodossola.vb.it o allo 0324 242232.