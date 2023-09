Coppa: vincono Baveno e Virtus Villa, un pari tra Omegna e Juventus Domo

Pari tra Omegna e Juverntus Domo, vittoria del Baveno sul Feriolo e successo del Villa a Crodo.

Questo l’esito della serata di Coppa in Promozione e Prima.

La Juventus Domo ha pareggiato (2-2) a Omegna dopo aver vinto all’andata 4 a 1. Al 'Liberazione' per i rossoneri in gol Marra e Tinaglia, per i granata Iob e Yeboah.

Nel derby del lago nuovo successo del Città di Baveno sul Feriolo. Il 2 a 1 porta la firma di Di Leva e Sarr per il Baveno e di Romano per il Feriolo.

Successo esterno della Virtus Villa che passa a Crodo per 2 a 0: doppietta di Palfini.

Stasera in campo Vogogna-Gravellona; Bagnella-Serravallese.