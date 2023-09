Il primo fine settimana di ottobre torna BimbinDom

Si tratta della quarta edizione. Iniziativa promossa dall' amministrazione. Per tutto il fine settimana il centro storico del capoluogo ossolano si trasformerà in un paradiso per i più piccoli. Sabato a partire dalle ore 11 in programma attività laboratoriali all’interno del Museo di Palazzo San Francesco. E' necessaria la prenotazione, con ingresso e laboratorio gratuiti per bambini sino agli 11 anni e biglietto d’ingresso ridotto a 5,00 euro per l’accompagnatore.

Nel pomeriggio a partire dalle 17.00 alle 19.00 spettacoli di animazione sono in agenda nelle piazze Mercato e Rovereto. In concomitanza nelle altre aree pedonali del centro storico ci saranno momenti di animazione itinerante . Si replica il giorno dopo. Domenica 8 ottobre dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 gli spettacoli animeranno oltre a Piazza Mercato e Rovereto anche Piazza ChiossiNel pomeriggio su prenotazione tornano i laboratori presso il museo di piazza Convenzione.