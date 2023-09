Edilizia sociale, decise le consultazioni in Regione

In Commissione Urbanistica, ieri presieduta da Mauro Fava, è iniziato l'iter di discussione di due provvedimenti sull'edilizia sociale che modificheranno la legge 3/2010, in particolare sui nuovi criteri di assegnazione degli alloggi: il Ddl 130 presentato dall'assessore Chiara Caucino e la pdl 253 della consigliera Pd Monica Canalis.

Dopo gli interventi dell'assessore, della consigliera Canalis e dei consiglieri Diego Sarno (Pd), Alberto Preioni (Lega) e Matteo Gagliasso (Lega) sono state decise le consultazioni online con termine di presentazione delle memorie al 4 ottobre e di convocare successivamente le consultazioni in presenza di alcuni soggetti, per ulteriori approfondimenti. Inoltre è stato previsto l'invio al Comitato per le autonomie locali per il parere di sua competenza.