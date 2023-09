In arrivo forti temporali: allerta gialla anche su Vco e novarese

“L’espansione verso sud di una vasta aria depressionaria centrata a nord delle isole britanniche, determina il persistere di condizioni perturbate sulla nostra regione per le prossime 24 ore. Dalla serata andranno intensificandosi i flussi umidi sudoccidentali che, associati ad un’irruzione di aria fredda in quota, causeranno una ulteriore recrudescenza dei fenomeni, in particolare sul settore appenninico di confine e sull'alto Piemonte dove, tra Verbano ed alto Novarese, le precipitazioni potranno risultare persistenti e localmente molto forti fino a metà giornata di domani”. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: “Una ventilazione sostenuta interesserà inoltre i rilievi occidentali e meridionali ed i settori collinari sudorientali, con raffiche a tratti molto forti. Un graduale miglioramento è atteso nel corso della serata di domani a partire dalle valli alpine occidentali, favorito anche dall'instaurarsi di locali condizioni di foehn, con fenonemi via via meno intensi ma che proseguiranno a carattere sparso ancora fino alle ore centrali di sabato sul basso Piemonte. In considerazione di quanto descritto e in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per la giornata odierna per il Verbano (zona A), in estensione anche a Biellese, Vercellese e Novarese (zone B e I) per domani, per rischio idrogeologico, legato ai fenomeni temporaleschi”.