Attività a Torino da fare in autunno

Con l’arrivo dell’autunno le foglie degli alberi iniziano a colorarsi di varie tonalità di giallo, arancio e rosso, rendendo Torino ancora più bella e caratteristica. L’autunno torinese, infatti, regala angoli magici e colorati dove lasciarsi suggestionare dalla bellezza della natura.

Con l’arrivo dell’autunno, però, arrivano anche altre interessanti attività da fare nella città della Mole Antonelliana, le quali la rendono ancora più viva e frenetica.

Ammirare i colori autunnali

Come anticipato, l’autunno regala un foliage davvero suggestivo al capoluogo del Piemonte. Torino, infatti, è una città caratterizzata da ben 320 km di viali alberati, che durante i mesi autunnali si trasformano.

Ci sono, però, dei posti particolarmente suggestivi per ammirare il foliage. Uno tra questi, è la collina torinese, con i suoi parchi: Parco Giacomo Leopardi, Parco Europa, Parco di Superga, Parco della Maddalena e Parco di San Vito. Altre zone molto carine sono la Rocca Medievale, nelle vicinanze delle rive del Po, e la Villa della Regina, con la vigna reale.

Per immergersi nell’atmosfera autunnale anche in città, ci si può recare presso i Giardini Aiuola Balbo, che durante i mesi autunnali ospitano una giostrina per bambini. Infine, per vivere un’esperienza insolita, è possibile salire anche sul treno del foliage che percorre tutta la tratta sulla ferrovia storica Centovalli - Vigezzina e percorrere un lento viaggio che permette a chiunque di immergersi nei colori della città.





Fiera della zucca

A circa un’ora di distanza da Torino, precisamente a Piozzo, si tiene la Fiera della Zucca ogni anno a metà ottobre. Si tratta di una festa organizzata dalla Pro Loco locale dal 1994 ed è una delle più importanti manifestazioni dedicate al frutto arancione di tutta Italia.

Durante la giornata dedicata alla fiera è possibile assaggiare in tutte le strade cittadine del centro storico numerosi piatti preparati con la zucca, dai risotti ai tortelli, passando per i dolci.

Inoltre, i produttori locali allestiscono un vero e proprio mercatino per consentire ai visitatori di acquistare la zucca locale e di cucinarla a casa. Non manca l’intrattenimento, con il concorso “zucche e spaventapasseri”.





Partecipare alla vendemmia

La vendemmia in Piemonte rappresenta una tradizione autunnale che sottolinea l'importanza dell’agricoltura e della produzione vinicola nella regione. Durante i mesi di settembre e ottobre, numerose aziende vinicole si preparano ad accogliere alcuni visitatori per condividere i segreti di questa esperienza unica.

Tra le attività proposte ci sono le passeggiate nelle vigne, per vedere da vicino il lavoro dei vendemmiatori mentre raccolgono i grappoli di uva matura e una visita nelle cantine delle aziende, dove si può apprendere il processo di vinificazione.

Spesso, il percorso si conclude con una degustazione. Le giornate di vendemmia non sono riservate solo agli adulti; molte aziende offrono anche attività per i più piccoli. La pigiatura dell’uva, ad esempio, è un’attività divertente che permette ai bambini di imparare i valori della vendemmia.