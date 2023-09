Domo, la sezione paracadutisti festeggia il 60° anniversario

Domenica sarà una giornata speciale per la Sezione paracadutisti di Domodossola, che celebrerà il suo sessantesimo anniversario dalla fondazione. Un evento importante che riunirà tutti i membri e simpatizzanti dell'associazione per celebrare insieme questa importante pietra miliare.

Il programma delle celebrazioni prevede il raduno alle 10 presso il monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza Madonna della Neve a Domodossola. Alle 10:15 ci sarà l'alzabandiera, la deposizione di una corona alla Memoria e un omaggio ai Caduti. Un momento di riflessione e riconoscimento per coloro che hanno sacrificato la loro vita per la patria.

Successivamente, alle 10:30, si svolgerà un corteo che partirà da piazza Madonna della Neve per raggiungere il monumento ai paracadutisti d'Italia. Qui avverrà nuovamente l'alzabandiera, seguito dalla deposizione di un omaggio floreale e dall'onore ai Caduti. Durante questo momento solenne, il presidente dei paracadutisti pronuncerà un breve discorso sulla storia della sezione, ricordando le sfide e i successi che hanno caratterizzato questi sessant'anni di attività.

Alle 11 inizierà la celebrazione della messa al campo. In caso di maltempo, la messa si svolgerà nella chiesa della Madonna della Neve. Alle 11:45 verranno rivolti i saluti delle autorità presenti, seguiti da un aperitivo nel giardino adiacente al monumento dedicato ai paracadutisti. A seguire, alle 12:45, si terrà un pranzo conviviale.