Promozione, test probante per il Baveno

Domenica in Promozione big-match tra due candidate alla vittoria finale: al “Galli” si sfidano Baveno e Briga, che veleggiano a punteggio pieno in testa alla classifica. Per gli uomini di Sottini un primo appuntamento probante per testare le proprie ambizioni di alta classifica.

Omegna, Feriolo e Juve Domo andranno invece alla ricerca del primo successo stagionale.

I granata, reduci da un’ottima ma sfortunata prestazione contro il Baveno, rendono visita alla Chiavazzese che sta faticando molto in questo avvio di stagione, essendo ancora ferma al palo.

Gioca in trasferta anche il Feriolo, ospite del Valduggia sul sintetico di Santa Cristinetta. Dopo la buona prova in casa col Trino gli uomini di Pissardo vogliono confermarsi, ma devono fare attenzione alla voglia di riscatto dei vercellesi, reduci dal pesante 1-4 subito a Biella domenica scorsa.

L’Omegna ospita la Dufour Varallo, appaiata ai rossoneri a quota un punto, conquistato una settimana fa contro la Valdilana Biogliese.

Tutte le gare del weekend di Promozione:

Chiavazzese - Juventus Domo; Città Di Baveno – Briga; Fulgor Ronco Valdengo - Città Di Casale; Le Grange Trino – Arona; Momo – Cameri; Omegna - Dufour Varallo; Valdilana Biogliese - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Valduggia - Feriolo