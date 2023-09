Cercatori di funghi feriti in mezza Ossola, sabato da bollettino di guerra

Bollettino di guerra in questo primo sabato autunnale. Gli uomini del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola sono impegnati in numerosi interventi. Due in Valle Vigezzo. Un fungiatt si è slogato una caviglia alla Piana. Un altro, sempre nella Valle dei Pittori si è procurato un taglio e ha allertato i soccorsi. Un fungiatt è precipitato a Crego dove sta intervenendo l'eliambulanza. Un altro cercatore di funghi si è fratturato una spalla a Trarego. Altri interventi sono in coda a Formazza.