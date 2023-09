Tre elicotteri per 4 interventi di soccorso a cercatori di funghi

Tutti risolti gli interventi che hanno visto impegnati gli uomini del Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco. A Trarego è intervenuto per la frattura di una spalla l'eliambulanza del 118 di Torino. Recuperato il cercatore di funghi e consegnato ai saniotari di un'ambulanza, l'elicottero è dovuto ritornare su Torino per un ultraleggero precipitato. La persona invece precipitata a Crego è stata individuata fortunatamente illesa, ma bloccata. L'elicottero l'ha recuperata dopo una breve ricerca. In Vigezzo doppio intervento. Un cercatore di funghi è stato recuperato dagli uomini del Soccorso Alpino, un altro invece dai Vigili del fuoco che per recuperarlo e trasportarlo in ospedale hanno dovuto fa intervenire l'elicottero dei Vigili dle fuoco per la mancanza di eliambulanze del 118.