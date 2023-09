Tanti bambini alla festa d'autunno organizzata dalla Pro Loco FOTO

Un tiepido pomeriggio di sole ha accompagnato la Festa d'Autunno organizzata dalla Pro Loco domese in collaborazione con Bicincittà.



"Oggi giorno e notte hanno la stessa durata - ha detto la presidente Vanda Cecchetti - e a noi piace celebrare il mutare delle stagioni, che di fatto anche se tutto cambia proseguono nel loro ritmo tra solstizi ed equinozi".



Bambini e genitori si sono dati appuntamento in piazza Madonna della Neve da dove sono partiti in carovana, guidati da Alessio e accompagnati dalle note dell'Autunno di Vivaldi, per poi raggiungere alle 17.30 piazza Mercato.

Qui, dopo l'accoglienza da parte degli organizzatori, i bambini hanno potuto ascoltare il racconto “Il lupo delle crêpes” recitato dall'attrice Laura Melotti. A seguire crêpes alla nutella per tutti.