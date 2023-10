Crevola, via al nuovo corso di ginnastica dolce

Ha inizio una nuova stagione per tutti gli appassionati di sport e ginnastica. Il Comune di Crevoladossola organizza un nuovo corso di ginnastica dolce a Villa Cesconi-Renzi, aperto a tutti i residenti. La stagione prende il via nel mese di ottobre 2023, e prosegue fino a maggio 2024: le iscrizioni sono aperte fino al 29 settembre 2023.

Marco e Viktoria, due esperti operatori posturali, sono a disposizione per il nuovo corso: il costo mensile è di 20 euro per due ingressi a settimana, e di 15 euro per un singolo ingresso a settimana. Gli appuntamenti sono fissati per il martedì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19, e il venerdì dalle 11 alle 12 e dalle 18 alle 19.

L’iscrizione è obbligatoria, e può essere effettuata presso l’ufficio segreteria del Comune di Crevoladossola. È possibile anche prenotarsi telefonicamente al numero 0324 239125 o tramite l’indirizzo mail info@comune.crevoladossola.vb.it.