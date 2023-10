A Ponte sarà celebrata una messa in ricordo di Marilena e Matteo

Una messa sarà celebrata giovedì 5 ottobre, alle 17 e 30, a Ponte di Formazza per ricordare i due ragazzi rimasti sotto la frana domenica scorsa. La comunità formazzina si ritroverà nella chiesa del paese per ricordare Marilena Bertoletti e Matteo Barcellini, morti sulla montagne in una giornata che doveva essere di svago e gioia. L'iniziativa è della Parrocchia di Formazza.