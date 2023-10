In Val Formazza l'Hapfla Fest con piatti a base di patate

Patate protagoniste in Val Formazza sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre: torna infatti la manifestazione Hapfla Fest per rendere omaggio al tubero coltivato in Formazza.

Sabato 30 settembre sarà possibile visitare le case walser mentre alla sera si potrà cenare presso le famiglie formazzine che apriranno le loro case con prodotti tipici e piatti della tradizione.

Domenica 1 ottobre giornata all'insegna della gastronomia presso l'area feste della frazione Valdo dove sarà possibile gustare gli gnocchi preparati con le patate formazzine e altri piatti tipici proposti dagli chef locali. Info e prenotazioni al 338/6924418